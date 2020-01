Il Cantante Mascherato, chi è Angelo? (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Cantante Mascherato, chi è Angelo? Tutti si chiedono chi si celi dietro la maschera alata, tra gli otto protagonisti del nuovo talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nell'anteprima di presentazione delle maschere, sono stati rivelati alcuni indizi sull'identità del concorrente: "meraviglioso, maestoso", gli aggettivi usati per descriverlo, "un'anima complessa a metà tra luce e ombra". Questo contrasto è ben espresso anche nel camerino a lui dedicato, spazio che alterna bagliore e sfere nere, caselle bianche e nere, come sul terreno di gioco degli scacchi. Due particolari degni di attenzione nella stanza, ovvero una mela bianca e una rosa gialla: avranno un significato specifico? Visualizza questo post su Instagram Il tour nei camerini speciali delle nostre maschere continua! ➡️ Scorri la gallery per scoprire di più! #icmAngelo Leggi la notizia su blogo

