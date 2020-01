Harry Potter, fan delusi criticano la scelta Mediaset: cos’è successo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Forte delusione oggi per tutti gli affezionati e appassionati di Harry Potter, in seguito alla scelta operata da Mediaset: sui social, i fan in rivolta criticano la decisone Harry Potter e i doni della morte (fonte foto: Youtube, Warner Bros. Italia) Grossa delusione oggi per tutti i fan della saga di Harry Potter, che stavano cullando il momento dell’inizio della maratona, inserita nella programmazione Mediaset come per ogni anno. Un appuntamento diventato ormai un classico che unisce chi ha scoperto il maghetto già da grande, chi ci è cresciuto insieme leggendo anzitutto i libri, e i piccoli che lo hanno conosciuto quando ormai era già diventato una celebrità. Tuttavia, la scelta operata dalla Mediaset, di togliere cioè il titolo dal palinsesto, ha scosso i fan facendo piovere tantissime critiche sulla decisione. Al momento, prima di successive ... Leggi la notizia su chenews

princeclemente8 : Piccolo x rookie x harry potter #DOTSPH - velenoallamela : Mediaset ha paura che Harry Potter faccia più ascolti del GF VIP? - roccaverrastro : RT @Diregiovani: ??????? L'annuale maratona di #HarryPotter è stata rimandata. Ecco le nuove date ?? -