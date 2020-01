Haftar respinge tregua dei combattimenti in Libia, sì da Serraj (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il generale libico Khalifa Haftar ha respinto la proposta di tregua dei combattimenti in Libia, avanzata da Turchia e Russia, e sulla quale il governo di Tripoli si era detto invece disponibile. E dunque sulla Libia si torna ai blocchi di partenza. Per il quinto giorno consecutivo ci sono stati violenti scontri a Tripoli dove il governo di Fayez Serraj si difende dall'assedio delle forze fedeli all'uomo forte della Cirenaica. Scontri anche a Sirte, ultimo baluardo della resistenza a difesa della capitale. Ma intanto si susseguono frenetici gli sforzi della diplomazia per fermare un'offensiva che ha causato in sei mesi oltre 1.500 morti (di cui 300 civili) e ha messo in fuga dalle proprie abitazioni oltre 100 mila persone. Poche ore dopo che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva chiesto ad Haftar, incontrato a Roma, di abbandonare la via delle armi, il ministro degli Esteri, ... Leggi la notizia su ilfogliettone

