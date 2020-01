Grey's Anatomy, Justin Chambers (Karev) lascia la serie dopo 15 anni (Di venerdì 10 gennaio 2020) "Non c'è mai un buon momento per dire addio a uno show e a un personaggio che ha fatto parte della mia vita per 15 anni." Inizia così il comunicato che Justin Chambers ha mandato in queste ore al sito americano deadline. Grey's Anatomy si appresta così a perdere un altro volto storico dello show.Il dottor Alex Karev che in 15 anni abbiamo visto passare da tirocinante a capo di chirurgia, lascerà la serie dopo 15 stagioni. Adesso la palla è nelle mani di Krista Vernoff showrunner della serie che sicuramente dovrà studiare un addio degno di un personaggio storico della serie.Con l'addio di Chambers sono rimasti solo Ellen Pompeo, Chanda Wilson e James Pickens ad aver preso parte al primo episodio della storica serie tv di ABC in onda in Italia su Fox Life (la quindicesima stagione ripartirà il 23 gennaio su ABC e il 24 febbraio in Italia).Grey's Anatomy, Justin Chambers ... Leggi la notizia su blogo

lindaepinta_ : Ma meno male che ho mollato grey's anatomy quando è andata via la sola e unica qween cristina yang adesso pure alex se ne va cioè dai - jessygiu12 : Ho appena letto che Justin Chamber lascerà Grey’s anatomy e vi prego ditemi che è uno scherzo una fake news del caz… - renezellwegayer : grey’s anatomy senza karev no però -