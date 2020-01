Formia, marito e moglie uccisi dal cugino: “Non doveva finire così, riposa in pace prof” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Fausta Forcina e Giuseppe Gionta, le vittime di Pasqualino Forcina, cugino della donna, erano molto conosciuti a Formia. Fausta era insegnante alla scuola Dante Alighieri così come il marito, vicepreside dell'istituto. Sono molti gli studenti che in queste ore li stanno ricordando con affetto, increduli per quanto accaduto. Leggi la notizia su fanpage

