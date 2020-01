Eriksen Inter: l’agente del danese è a Milano, proseguono i contatti (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’agente di Christian Eriksen è arrivato quest’oggi a Milano: domani possibile incontro con l’Inter con cui proseguono i contatti L’agente di Christian Eriksen è a Milano. Come riporta Sky Sport Martin Shoots è arrivato nel capoluogo lombardo questo pomeriggio e domani potrebbe avvenire il tanto atteso incontro con i vertici nerazzurri. Come riporta Gianluca Di Marzio, la richiesta degli Spurs è di 20 milioni di euro, mentre l’Inter vorrebbe spendere meno. Si tratta in queste ore su due fronti: da un lato proseguono i discorsi fra i club e, allo stesso tempo, dall’altro l’Inter cerca di definire l’intesa con il suo agente che è a Milano. Le parti in causa continuano a lavorare per gennaio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

FabrizioRomano : L’agente di Christian Eriksen può arrivare a Milano nelle prossime ore: l’Inter ci prova seriamente per il danese e… - DiMarzio : Primi dialoghi (e idee) tra #Inter e #Tottenham L’agente di #Eriksen intanto è atteso in Italia - SkySport : ?? #Inter, la trattativa per #Eriksen in nerazzurro entra nel vivo #SkyCalciomercato -