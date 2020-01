Enea, tracciabilità e sicurezza alimentare: con Metrofood-Ri 2.200 ricercatori in rete (Di venerdì 10 gennaio 2020) Passi in avanti per l’infrastruttura di ricerca Metrofood-Ri, coordinata da Enea, che coinvolge oltre 2.200 ricercatori di 48 tra le maggiori istituzioni di 18 Paesi europei impegnate nel campo della sicurezza e tracciabilita’ degli alimenti. Oggi a Lisbona con il kick-off meeting ha preso infatti il via la fase, detta MetrofoodPreparatory Phase, che punta a condurre l’infrastruttura ad un livello organizzativo e gestionale ottimale, anche attraverso l’assunzione di una propria identita’ giuridica. Selezionata fra le eccellenze nel settore “Health&Food” dal Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (Esfri), Metrofood si rivolge al mondo della ricerca, alle agenzie d’ispezione e controllo, agli operatori del settore agroindustriale, ma anche ai consumatori, offrendo servizi di eccellenza in materia di qualità, ... Leggi la notizia su ildenaro

