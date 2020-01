Dakar 2020 oggi in tv, sesta tappa: orario d’inizio, programma, streaming, percorso Ha’il-Riyadh (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’edizione 2020 della Dakar precede a ritmo spedito. Il rally raid più famoso del mondo è giunto alla sesta tappa: la carovana prenderà il via da Ha’il e raggiungerà Riyadh. Gli equipaggi dovranno affrontare 477 km di speciale, per un totale di 830 km (tenendo conto dei 353 km di trasferimento). Una stage che proporrà un cambio di scenario deciso. L’elemento essenziale sarà la sabbia. Dopo una prima sezione relativamente veloce, i piloti dovranno far fronte alla presenza costante delle dune e le doti di navigazione, abbinate alle prestazioni velocistiche, faranno la differenza, per raggiungere il traguardo nel più breve tempo possibile. Tra le moto, ieri, l’australiano della KTM Toby Price è reduce dal successo della sua seconda tappa in questa Dakar e spetterà a lui dar via alla danze. Una situazione, di sicuro, non ideale, vista l’assenza di riferimenti. ... Leggi la notizia su oasport

