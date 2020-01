Cecilia Capriotti Instagram stile eccellente nell’allenamento, curve come dossi fanno naufragare (Di venerdì 10 gennaio 2020) Allenamento rovente sull’account Instagram di Cecilia Capriotti: l’ex concorrente de L’isola dei Famosi fa naufragare i pensieri dei followers tra le curve mozzafiato. Quarantatreenne ascolana Cecilia, che si distingue sempre per classe ed eleganza, non perde il suo aplomb neanche in palestra. E il workout, per tutti faticoso e anche un po’ noioso, si traduce per lei in un quadro perfetto innanzi al quale restare in ammirazione. Ammaliati dalla compiutezza delle forme, gli estimatori di Cecilia si chiedono come sia possibile tutto ciò. Cecilia Capriotti Instagram, allenamento impeccabile e ‘sinuoso’ per la showgirl Showgirl e modella, la Capriotti si è fatta notare per la prima volta nell’ambito di Miss Italia dove, pur non classificandosi sul podio, riesce comunque a catturare l’attenzione di Lele Mora, che la fa rientrare nel nutrissimo parterre di Vip da lui gestiti. Da ... Leggi la notizia su urbanpost

Cecilia Capriotti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cecilia Capriotti