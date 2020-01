Barriere A14, incontro Mit-Aspi, il 13 gennaio si deciderà su ripristino circolazione (Di venerdì 10 gennaio 2020) Pescara - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti darà parere favorevole al ripristino della circolazione, ad andatura contenuta, per i tir - che negli ultimi giorni hanno mandato in tilt la viabilità locale nell'area - sull'autostrada A14, se i dati positivi inerenti la messa in sicurezza del viadotto Cerrano, anticipati oggi dall'Aspi in un incontro a Roma, saranno confermati nella relazione finale che il concessionario dovrà fornire al Mit il 13 gennaio. Lo si apprende dal ministero. Nel frattempo il presidente della Regione Marsilio ha lanciato un ultimatum alle istituzioni: "Se non si trova una soluzione saremo pronti anche a bloccare l'ingresso dei tir in Abruzzo, consapevoli del disastro economico e sociale che tutto questo comporterà". Marsilio spiega che code sull'autostrada e il caos sulla statale Adriatica ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

