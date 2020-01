Ballando con le Stelle: la Carlucci in trattativa per due volti noti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Milly Carlucci tornerà tra poco in tv con un nuovo programma, Il cantante mascherato. Ma quando si parla di lei, non si può non pensare al suo storico e celebre show, un must delle reti Rai ormai da quasi 15 anni: Ballando con le Stelle. E proprio a proposito della nuova edizione, iniziano a circolare rumors sui possibili concorrenti. Pare, infatti, che la Carlucci stia corteggiando 2 donne molto note al mondo dello spettacolo. Carlucci: il corteggiamento a Paola Barale e Barbara Bouchet Secondo le indiscrezioni, pare che la conduttrice voglia fortemente nel suo programma Paola Barale e Barbara Bouchet e che le trattative siano già in corso. A raccontarlo il giornalista Alberto Dandolo. Si dice, infatti, che la Rai abbia già preso contatti con l’attrice e la showgirl e che gli accordi stiano per giungere al termine. “La conduttrice Milly Carlucci le desidera con forza. Se non ... Leggi la notizia su thesocialpost

