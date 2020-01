A New York aprirà il negozio a tema Harry Potter più grande del mondo

Aereo ucraino caduto in Iran : il video diffuso dal New York Times : Il New York Times diffonde un video in cui l’Aereo della Ukraine Airlines viene colpito da un missile sopra Teheran prima di cadere al suolo. Un video ripreso dal cellulare, ma che secondo il giornale statunitense immortalerebbe il momento in cui il velivolo è stato colpito dalle forze Iraniane. Aereo ucraino precipitato E’ di poche ore fa il video diffuso dal New York Times dove si vede l’Aereo della Ukraine Airlines essere colpito da un ...

Ecco come il New York Times ha ricostruito l’abbattimento dell’aereo a Teheran – Il video : «This is a developing story». Su Twitter Christiaan Triebert, giornalista investigativo del New York Times, spiega come il suo giornale ha lavorato al video pubblicato in esclusiva in cui potrebbe essere nascosta la chiave per capire l’origine dello schianto del volo PS752. Una chiave che allontanerebbe ancora di più l’ipotesi che si sia trattato solo di un incidente. Il Boeing 737 è partito dalll’aeroporto di Teheran alle ...

52 posti da visitare assolutamente nel 2020 - secondo il New York Times : Il 2020 porta con sé nuovi luoghi da esplorare: ma da dove cominciare? Il New York Times ha pubblicato una lista dei 52 posti da non perdere nel nuovo anno. Tra le mete da visitare assolutamente anche tre italiane, che si classificano rispettivamente al settimo e al 37esimo e al 51esimo posto: si tratta della Sicilia, del Molise e di Urbino. In vetta alla classifica c’è, invece, Washington, una città che pullula di ...

La Sicilia eletta dal New York Times meta turistica del 2020 : Il New York Times incorona la Sicilia tra le mete del 2020 e prevede un aumento delle presenze turistiche americane sull’isola. Se la Sicilia totalizzerà nel 2020 un’impennata delle presenze turistiche, il merito sarà anche del quotidiano di New York. Il giornale New York Times ha inserito la Sicilia, con il Molise e Urbino tra le e 52 destinazioni da visitare nel 2020. Così tra Tokyo, le Bahamas, la Groenlandia, e altre mete da ...

Bettino Craxi - quello che non c’è nel film Hammamet : la lista della spesa delle tangenti - tra case a New York e soldi alla tv dell’amante : “Questa prendila tu, perché se la prendono loro ci sporcano il nostro Paese”. “Questa” è una videocassetta in cui Bettino Craxi racconta la sua verità. “Cose – dice – che tutti gli altri non sanno, cose che neanche immaginano”. E dunque se la verità indicibile dell’ex presidente del consiglio fosse stata diffusa non si sarebbe fatta luce su uno dei periodi più controversi della storia ...

È iniziato il processo Weinstein : l'ex produttore in tribunale a New York : Il processo Weinstein inizia con un colpo di scena e molti problemi. Poco dopo essere apparso in tribunale a New York, l'ex produttore è stato incriminato a Los Angeles. Intanto, è lotta per trovare una giuria imparziale.

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (8 gennaio) : Lebron domina New York - Memphis vola con Morant : Sei le partite che si sono svolte nella nottata NBA (8 gennaio). Match di cartello, se non altro a livello simbolico, la sfida New York – Los Angeles tra Knicks e Lakers. La spuntano senza problemi, come da pronostico, i secondi. Risultato finale 87-117 e migliore in campo un Lebron James che ne piazza 31. La serata era iniziata con il successo di misura, 115-113, dei Detroit Pistons sul campo dei Cleveland Cavaliers. Decisivi 24 ...

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (8 gennaio) : Lebron domina New York - Memphis vola con Morant : Sei le partite che si sono svolte nella nottata NBA (8 gennaio). Match di cartello, se non altro a livello simbolico, la sfida New York – Los Angeles tra Knicks e Lakers. La spuntano senza problemi, come da pronostico, i secondi. Risultato finale 87-117 e migliore in campo un Lebron James che ne piazza 31. La serata era iniziata con il successo di misura, 115-113, dei Detroit Pistons sul campo dei Cleveland Cavaliers. Decisivi 24 punti di ...

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (8 gennaio) : Lebron domina New York - Memphis vola con Morant : Sei le partite che si sono svolte nella nottata NBA (8 gennaio). Match di cartello, se non altro a livello simbolico, la sfida New York – Los Angeles tra Knicks e Lakers. La spuntano senza problemi, come da pronostico, i secondi. Risultato finale 87-117 e migliore in campo un Lebron James che ne piazza 31. La serata era iniziata con il successo di misura, 115-113, dei Detroit Pistons sul campo dei Cleveland Cavaliers. Decisivi 24 punti di ...

Usa negano a Zarif visto per New York : 4.30 Secondo una fonte dell'amministrazione Trump, gli Stati Uniti hanno negato al ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif il visto che gli avrebbe consentito di partecipare a una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York, in programma giovedì prossimo. La notizia potrebbe accrescere la tensione, già alta, tra Washington e Teheran dopo il raid americano che ha causato la morte del generale iraniano Qassem Soleimani.

Ex Ilva - il New York Times : “I problemi della vecchia acciaieria sono lo specchio dell’Italia” : “I problemi in un’acciaieria invecchiata, lo specchio dell’Italia”. Così il New York Times ha definito la crisi dell’ex Ilva di Taranto in un lungo reportage apparso in questi giorni sul sito dell’autorevole quotidiano americano a firma di Jason Horowitz. “La più grande fabbrica del Sud depresso del Paese si avvicina alla chiusura, vittima di un settore in declino, regolamentazione casuale e politica ...

Soleimani - l'America riscopre la paura : città blindate - da New York a Los Angeles - allarme cyberattacchi : Cresce l'allerta negli Stati Uniti dopo l'uccisione di Soleimani. Nelle principali città americane - da New York a Chicago, da Los Angeles a San Francisco e Miami - sono state elevate...

Petrolio : chiude in rialzo a 63 dollari al barile a New York : Milano, 3 gen. (Adnkronos) – Le quotazioni del greggio chiudono in forte rialzo a New York e a Londra. Le tensioni tra Iran e Stati Uniti, dopo il raid che ha ucciso il generale Qassem Soleimani, hanno spinto il Wti a 63 dollari al barile, ai massimi dallo scorso maggio, guadagnando il 3% in una sola seduta. Il Brent ha toccato i 68,60 dollari al barile (+3,56%). L'articolo Petrolio: chiude in rialzo a 63 dollari al barile a New York ...

Omicidio Soleimani - allerta a New York per il rischio rappresaglie : Il Dipartimento di polizia di New York adotterà "misure immediate" per proteggere la città da ogni possibile "rappresaglia" in seguito all'attacco aereo americano in Iraq in cui è rimasto ucciso il potente generale iraniano Qassim Soleimani. Lo ha reso noto il sindaco della Grande Mela Bill de Blasio.Continua a leggere