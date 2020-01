Un libro di corsa: Le sette morti di Evelyn Hardcastle (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un libro di corsa – Le sette morti di Evelyn Hardcastle Me lo ha consigliato una mia amica. All’inizio ero scettica, non ero sicura mi potesse piacere, ma come un tarlo che inizia a scavare e creare un buco, le parole della mia amica continuavano a tornare a galla e mi sono convinta a comprarlo. Consiglio azzeccatissimo perché “Le setti morti di Evelyn Hardcastle” di Stuart Turton è come un cubo di Rubik, pensi di avere la soluzione a portata di mano e invece… Il protagonista è Aiden Bishop, ma in questa storia si sveglierà ogni giorno in un corpo diverso finché non risolverà il mistero della morte di Evelyn. RECENSIONI VELOCI Leggi la notizia su tpi

