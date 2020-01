Strage di Erba, Rosa Bazzi è disperata: morto l’ergastolano di cui era innamorata (Di giovedì 9 gennaio 2020) Rosa Bazzi e Olindo Romano sono la coppia conosciuta per aver preso parte alla Strage di Erba, a seguito della quale stanno scontando l’ergastolo. I due, però, non sono più insieme, tanto che Rosa si era trovata un nuovo compagno in carcere. Rosa Bazzi si era trovata un nuovo amore, in questi anni trascorsi in … L'articolo Strage di Erba, Rosa Bazzi è disperata: morto l’ergastolano di cui era innamorata proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Affaritaliani : Strage Erba, Azouz rompe il silenzio: 'Il caso Rosa e Olindo si riaprirà' - Noovyis : (Strage di Erba. Rosa Bazzi, il cuore a pezzi per l’improvvisa morte del compagno) Playhitmusic -… -