Rifiuti Roma, tecnici ambientali del Comune verso il no alla discarica scelta dalla Raggi. Ma non ci sono alternative: rischio stallo (Di giovedì 9 gennaio 2020) I tecnici ambientali del Comune di Roma sono pronti a bocciare la nuova discarica nella Valle Galeria, adiacente all’ex mega-invaso di Malagrotta. A quanto apprende Ilfattoquotidiano.it, nella giornata di venerdì arriverà sulla scrivania della sindaca Virginia Raggi la relazione del capo del dipartimento capitolino Ambiente, Laura D’Aprile, che salvo sorprese esprimerà parere negativo rispetto all’individuazione del sito di via Monte Carnevale. Il provvedimento, a quel punto, avrebbe come effetto quello di spingere il Campidoglio a revocare la delibera approvata il 31 dicembre. Il problema è che tra i 7 siti individuati dalla commissione tecnica di dicembre fra Regione e Comune, non ci sarebbe più nulla di praticabile, a meno di tornare in aree (come Falcognana) già pubblicamente bocciate dalla stessa Raggi. L’alternativa è che gli avvocati capitolini, attraverso un ulteriore ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

FrancescoBonif1 : A Roma l’emergenza rifiuti è sempre più grave,fra ratti e scarafaggi che scorrazzano nei cortili delle scuole. L’ i… - matteorenzi : Penso a #Roma. E quando leggo certe cose mi vergogno per i romani perché non meritano questa gestione della monnezz… - tg2rai : Caos #rifiuti a #Roma. In città cassonetti strapieni anche davanti alle scuole, e ancora si discute del sito per la… -