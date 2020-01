Rennes-Marsiglia, Ligue 1: pronostici e probabili formazioni (Di giovedì 9 gennaio 2020) Rennes-Marsiglia è l’anticipo della ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20.45: pronostici, analisi e probabili formazioni. Rennes – Marsiglia venerdì ore 20:45 Il Paris Saint Germain è saldamente in testa alla Ligue 1 e si avvia verso la conquista del settimo titolo nazionale in otto stagioni. Alle spalle del club della capitale francese, c’è una serrata lotta per il secondo posto, altro piazzamento che garantisce la qualificazione diretta alla fase a gironi della prossima Champions League: quella posizione è attualmente occupata dal Marsiglia, chiamato a fare i conti con tanti avversari insidiosi, il principale dei quali è il Rennes, terzo in classifica e ancora in attesa di recuperare il match esterno contro il Nîmes Olympique, rinviato nello scorso mese di novembre e successivamente fissato in calendario per il prossimo 15 ... Leggi la notizia su ilveggente

LoSport24 : Rennes-Marsiglia, diretta streaming gratis e tv: dove vederla - Calciodiretta24 : Diretta Rennes – Marsiglia: risultato in tempo reale, tabellino - Fantacalciok : Diretta Rennes – Marsiglia: risultato in tempo reale, tabellino -