Pressing sulla Consulta (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le coincidenze, in politica, raramente esistono. C’è una logica nelle cose. In questo caso la logica che unisce fatti, apparentemente, senza un nesso comune è il grande Pressing sulla Corte Costituzionale, che il 15 gennaio, si riunisce per decidere l’ammissibilità del referendum abrogativo sulla legge elettorale, il cosiddetto “referendum Calderoli”. Se la Corte darà il via libera, gli italiani voteranno per eliminare dal Rosatellum la quota proporzionale con le liste bloccate. Detta in sintesi: in caso di vittoria del sì l’Italia diventerebbe come il Regno Unito, dove si eleggono tutti parlamentari in collegi uninominali.Bene, torniamo ai fatti, che coincidenze non sono. Il primo, proprio oggi, è che è stato rinviato il deposito in Cassazione delle 64 firme necessarie per chiedere ... Leggi la notizia su huffingtonpost

