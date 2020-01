Omicidio Calabresi, Pietrostefani presto sarà estradato in Italia? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il governo francese sta preparando le carte per rispondere alle richieste Italiane: fra i 13 ex terroristi che hanno trovato riparo in Francia anche Giorgio Pietrostefani, condannato per l'Omicidio Calabresi Calabresi terrorismo dottrina Mitterrand Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/01/09/giorgio-Pietrostefani-presto-in-carcere/Pietrostefani estradato?Ecco cosa è cambiatodopo accordo di Dublino Persone: Giorgio Pietrostefani Leggi la notizia su ilgiornale

