Napoli, da lunedì in servizio 96 nuovi vigili (Di giovedì 9 gennaio 2020) “96 nuove figure professionali di Agenti di Polizia Locale sono un’importante ed essenziale energia per il nostro Corpo e per la città tutta. Da lunedì i nuovi assunti saranno assegnati agli incarichi operativi, dando attenzione a tutti i quartieri e alle esigenze delle Municipalità. Chiediamo al governo, come già fatto in ogni sede istituzionale, di destinare le risorse al Comune di Napoli per dare continuità a quest’esperienza e per fronteggiare il fabbisogno di organico sempre crescente a fronte dei pensionamenti e della positiva crescita in termini turistici, economici e sociali della città”. Così in una nota il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e l’assessora Alessandra Clemente che, questa mattina, con il vicesindaco Enrico Panini, l’assessora Monica Buonanno e il comandante della polizia locale Ciro Esposito, hanno incontrato i nuovi ... Leggi la notizia su ildenaro

