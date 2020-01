Migranti, a Santa Maria di Leuca arrivano in 30: è il terzo sbarco del 2020 in Salento (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ancora uno sbarco in Salento. È il terzo del nuovo anno. Trenta Migranti sono stati soccorsi nella notte e portati a Santa Maria di Leuca. L'imbarcazione è poi stata sequestrata. I profughi vengono dall'Iran, Iraq, Afghanistan, Turchia, Siria e Ucraina. Sarebbero tutti in buone condizioni e verranno condotti al centro di prima accoglienza. Leggi la notizia su fanpage

