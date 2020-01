Meteo, contrasti termici shock in Lombardia: a Milano Nord picchi di +13°C, ma Milano Sud non supera +1°C avvolta nella nebbia [FOTO e DATI] (Di giovedì 9 gennaio 2020) Meteo – La nebbia che da giorni insiste sulla Pianura Padana ha determinato anche nella giornata di oggi, giovedì 9 gennaio, temperature massime eccezionali. Particolarmente significativa la situazione della Lombardia, letteralmente divisa in due nei valori di temperatura massima: se nella metà settentrionale le massime sono state diffusamente di +1/2°C, nella metà settentrionale la colonnina di mercurio ha raggiunto i +11/12°C, con picchi di +13°C. La stessa situazione vale per Milano: nella zona sud della città, dove ha resistito la nebbia, ci sono state massime di +1/2°C, mentre nella zona Nord della città abbiamo picchi diffusi di +12/13°C, ossia oltre 10°C di differenza nel giro di pochissimi chilometri. Ecco le massime più significative registrate oggi in Lombardia: +0,4°C a Gerre de’ Caprioli, +0,5°C a Spinadesco, +0,6°C a Cambiò di Gambarana; +0,9°C a Pavia; +1°C a ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Meteo contrasti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Meteo contrasti