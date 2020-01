Matteo Saggese – Loro Ironico and Friends in concerto per sostenere la ricerca (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – sostenere la ricerca attraverso la musica. Nasce da quest’idea il concerto in programma domani (venerdì 10 gennaio 2020), alle ore 21.15, al Teatro Augusteo di Salerno. È uno degli eventi #fuoripalazzo pensati per la mostra “Stardust Bowie by Sukita”, organizzata a Salerno dall’associazione culturale Tempi Moderni – con il supporto della Regione Campania e Scabec – e dalla ONO arte contemporanea, con patrocinio del Comune di Salerno e del Dipartimento degli studi politici e sociali dell’Università di Salerno. Sono trenta gli appuntamenti che rientrano nel cartellone dal titolo Racconti del Contemporaneo – IV edizione, Lights on Mars, curato dell’associazione Tempi Moderni con il contributo della Fondazione Carisal e di ... Leggi la notizia su anteprima24

