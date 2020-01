Leonardo DiCaprio ha salvato un uomo in mare prima di Capodanno (Di giovedì 9 gennaio 2020) Leonardo DiCaprio ha salvato un uomo in mare poco prima di Capodanno intervenendo nelle acque caraibiche per soccorrerre un naufrago in mare da 11 ore. Oltre a essere un bravo attore, Leonardo DiCaprio è anche un impavido soccorritore di persone in difficoltà visto che, poco prima di Capodanno, avrebbe salvato un uomo in difficoltà in mare mentre era sulla sua imbarcazione al largo dei Caraibi insieme alla sua fidanzata. Anche se non ha vinto il Golden Globe come miglior attore, Leonardo DiCaprio ha cose ben più importanti da fare che pensare ai premi mancati. Come riferisce ET, mentre si trovata sulla sua barca in giro per i Caraibi il 30 dicembre, l'attore e il suo equipaggio hanno avuto notizia della richiesta di aiuto di un ... Leggi la notizia su movieplayer

vogue_italia : Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e tutti i protagonisti del red carpet dei Golden Globes 2020 ? - team_world : “Comunque, io ti avrei fatto un po’ di spazio sulla zattera” -Brad Pitt a Leonardo DiCaprio, #GoldenGlobes 2020 Ec… - juanpi_fabrega : RT @historylvrsclub: The Leonardo DiCaprio role timeline -