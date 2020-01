Lamorgese ammonisce i vigili romani: “basta jeans e felpe in servizio” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il ministro dell’interno Lamorgese, quarant’anni di carriera nelle forze dell’ordine, ha voluto sottolineare l’importanza di essere riconoscibili in prima linea. Basta con i jeans e le felpe, e non sono sufficienti i giubbotti fosforescenti. Il vigile urbano deve essere riconoscibile e dunque deve indossare una divisa. Paarola di Luciana Lamorgese, ministro dell’interno ed ex Prefetto. … L'articolo Lamorgese ammonisce i vigili romani: “basta jeans e felpe in servizio” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

