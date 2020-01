La nipote della regina nei guai: la patente ritirata per eccesso di velocità - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Novella Toloni Zara Tindall, secondogenita della principessa Reale, è stata bandita dalla guida per sei mesi per eccesso di velocità a bordo del suo suv mentre tornava nella sua tenuta Mentre tutto il mondo segue gli sviluppi dell'annunciato "divorzio" tra i duchi di Sussex e la famiglia reale, c'è una ramo della casata dei Windsor che prosegue la sua vita normale. La famiglia della principessa Anna, la secondogenita della regina Elisabetta II e del principe Filippo. Per loro ci sono altre "gatte da pelare", più reali e decisamente meno royal. La polizia britannica ha infatti ritirato la patente a Zara Tindall, la figlia della principessa Reale, per eccesso di velocità. Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese The Sun, la nipote della regina Elisabetta II, 38 anni e madre di due figli, sarebbe alquanto restia a rispettare le regole imposte dal codice della strada ... Leggi la notizia su ilgiornale

