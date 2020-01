Justin Bieber come Avril Lavigne: “Ho la malattia di Lyme” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Justin Bieber ha la malattia di Lyme: che cos’è e cosa ha detto il cantante Justin Bieber soffre della malattia di Lyme. Il cantante ha dato l’annuncio via Instagram, lasciando senza parole i suoi fan, da giorni al settimo cielo per l’uscita del nuovo singolo dell’artista canadese “Yummy”. Stando al post pubblicato dal marito di … L'articolo Justin Bieber come Avril Lavigne: “Ho la malattia di Lyme” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

