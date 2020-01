Jorit omaggia il grande Martin Luther King: un murale per lui a Napoli (Di giovedì 9 gennaio 2020) Jorit: lo street artist napoletano ha realizzato nel quartiere Barra un murale con il volto di uno dei personaggi simbolo della lotta per i diritti civili degli afroamericani. La meravigliosa street art di Jorit non conosce sosta. Dopo i murales dedicati, tra gli altri, a San Gennaro, Pasolini, Maradona, Gagarin e Bud Spencer, l’artista napoletano … L'articolo Jorit omaggia il grande Martin Luther King: un murale per lui a Napoli proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

