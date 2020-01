Iran, architetto issa bandiere bianche sui siti Unesco “minacciati” da Trump (Di giovedì 9 gennaio 2020) C’è un architetto Iraniano, il suo nome è Mohammad Hassan Forouzanfar. E come molti di noi possiede un suo profilo Instagram che usa per condividere istanti della propria vita ma anche scatti legati alla professione che esercita. Da un paio di giorni quel profilo fa il boom di visite e grazie al potere del passaparola, la sua ultima galleria fotografica sta diventando virale. Mohammad ha preso in prestito – post producendole sui toni del rosa e dell’azzurro, quasi a volerle rendere ancora più poetiche – le foto di 10 dei 24 siti Unesco che Trump ha minacciato di bombardare, giorni fa, se Teheran avesse pensato a una rappresaglia contro gli Usa, e per ognuna di queste foto ha fatto una piccola modifica, ma efficace. Visualizza questo post su Instagram . #peace به قول ابن سینا، ایران فرهنگی مایع دارد. این خاصیت مایع بودنش است که باعث ... Leggi la notizia su open.online

Samy95Italy : @RadioRadioWeb @Tiziana_1967 @emmabonino @stemolinaradio @lalulu18031104 Veramente qualche precedente ce l’avrebbe,… - KristianRistov : RT @BibliotecaIuav: L'#architetto iraniano Mohammad Hassan Forouzanfar ha dato vita a #Peace, un progetto concettuale tramite il quale la p… - lidialoffredo : Una bandiera bianca che sventola sui siti Unesco dell'Iran: il progetto -