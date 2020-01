Incidente aereo Iran: “Abbattuto da un missile”, ma Teheran smentisce (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Boeing della Ukraine Airlines è precipitato poco dopo il decollo, non distante da Teheran. Fonti ufficiali Iraniane, da subito, hanno attribuito la responsabilità a un guasto tecnico. Le indagini condotte in seguito ne avrebbero dato la conferma, facendo sapere che il velivolo stava rientrando a pochi minuti dal decollo a causa di un “problema”. L’aereo era diretto a Kiev. Morte 176 persone. Tuttavia, il governo ucraino non esclude si sia trattato di un attacco terroristico. Ci sono svolte sull’Incidente aereo in Iran: dagli States il Newsweek cita fonti del Pentagono, secondo le quali il Boeing sarebbe stato abbattuto per errore da un missile Iraniano. Ma da Teheran è già arrivata la smentita. Il presidente Donald Trump crede all’intelligence americana: “Qualcuno potrebbe aver commesso un errore”, ha commentato. Non troppo velatamente lascia intendere qual è ... Leggi la notizia su notizie

