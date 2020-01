Harry e Meghan perderanno 4 milioni di sterline in sovvenzioni, ma il loro "tesoretto" è da capogiro - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Novella Toloni Meghan Markle e Prince Harry rinunceranno allo status di reali perdendo, di fatto, i finanziamenti della Corona, ma i conti in banca (milionari) dei duchi consentirebbe loro una vita agiata anche senza lavorare Harry e Meghan hanno dato il via alla scissione dalla famiglia reale. Con l'annuncio a sopresa, avvenuto nella tarda serata di ieri sera (8 gennaio), i duchi di Sussex hanno confermato la volontà di fare un "passo indietro" da doveri e oneri reali e di voler diventare "indipendenti finanziariamente". Una decisione che però non è ancora stata ufficialmente autorizzata da Sua Maestà (che si è detta "delusa" dal comunicato del principe Harry e di Meghan) e che risulta di difficile attuazione, almeno nell'immediato. Per i duchi di Sussex non sarà dunque tanto facile emigrare in Nord America e guadagnare soldi per conto proprio. Meghan Markle e principe ... Leggi la notizia su ilgiornale

