Esce di prigione per un permesso premio e violenta la ex per 3 giorni (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ennesima storia di violenza contro le donne. La triste vicenda questa volta è accaduta a La Spezia, in Liguria. Un detenuto è uscito di galera grazie ad un permesso premio di tre giorni. Ma non appena ha riassaggiato la libertà, si è diretto a casa della ex fidanzata, tenendola in ostaggio e abusando ripetutamente di lei. Durante tutta la durata del permesso infatti, l’uomo, un sudamericano 30enne, ha stuprato la ragazza senza alcuno scrupolo, segregandola a casa sua. Dopo è tornato in carcere come se niente fosse. Solo allora la 25enne ha avuto la possibilità di avvertire un’amica la quale l’ha prontamente accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. La ragazza ha sporto denuncia contro l’uomo ai Carabinieri. Il 30enne ora è accusato di sequestro di persona e violenza sessuale. Esce di prigione e violenta la ex In base a quanto è stato ... Leggi la notizia su notizie

