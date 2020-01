De Ligt stanco della Juve, se ne torna all’Ajax: storia inventata in Portogallo sul difensore (Di giovedì 9 gennaio 2020) De Ligt pronto a ritornare all’Ajax, è questa la notizia che arriva dal Portogallo in queste ultime ore, ma di base non c’è alcun fondo di verità. Secondo la rivista sportiva A bola, la Juventus sarebbe disposta a mandare in prestito il difensore olandese proprio alla sua vecchia squadra, questo perché non avrebbe assolutamente convinto Sarri. In realtà si tratta di una bufala a tutti gli effetti perché, pur avendo vissuto un periodo non ottimale, De Ligt resta un difensore di eccellente caratura che la Juventus non ha alcuna intenzione di lasciar partire, soprattutto dopo aver sborsato ben 75 milioni di euro durante la scorsa estate. Le ultime su De Ligt Sarri ha voluto tranquillizzare l’ambiente dicendo chiaramente che il giovane difensore aveva necessità di riposare, anche perché si ritrova con degli acciacchi da risolvere. Ecco quindi spiegato il suo mancato utilizzo contro il ... Leggi la notizia su bufale

