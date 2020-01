Combinata nordica: Riiber e Rehrl appaiati al comando del Provisional Competition Round in Val di Fiemme (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non comincia nel migliore dei modi il lungo weekend di Coppa del Mondo in Val di Fiemme per Alessandro Pittin e Samuel Costa, le due punte principali della Nazionale italiana di Combinata nordica. I nostri portacolori più attesi, reduci da un avvio di stagione promettente nelle prime tappe del circuito maggiore, hanno fatto fatica sul trampolino piccolo di Predazzo con punto HS fissato a 104 metri in occasione del Provisional Competition Round andato in scena poco fa. La serie si è disputata con un vento costante alle spalle degli atleti che alla fine ha premiato il dominatore norvegese Jarl Magnus Riiber e l’austriaco Franz-Josef Rehrl, appaiati in vetta alla classifica a quota 143.4 punti. Il leader incontrastato della generale, unico a saltare da stanga 13 (in precedenza la competizione si è svolta con stanga 15 e 17), si è espresso già su ottimi livelli ma l’impressione ... Leggi la notizia su oasport

