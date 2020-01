Caracciolo a TPI: “Attacco Iran alle basi Usa una messinscena perfetta. Così Teheran ha raggiunto un duplice obiettivo” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Caracciolo a TPI: “Attacco Iran a basi Usa una messinscena perfetta” È stato un inizio anno a dir poco travagliato sul piano internazionale: dall’escalation di violenze in Iraq, iniziata con l’uccisione del generale Iraniano Qassem Soleimani (qui il suo profilo) e proseguita con l’attacco missilistico da parte dell’Iran contro due basi Usa, all’acuirsi della guerra in Libia, con la richiesta di cessate il fuoco per la mezzanotte di domenica 12 gennaio su cui si attende ancora la risposta del generale Khalifa Haftar. Fatti che hanno acceso nuovamente i riflettori sull’instabilità del Medio Oriente, dove gli interessi locali si intrecciano con quelli dei grandi attori internazionali, e di un Mediterraneo in cui l’Italia sembra perdere sempre di più la sua centralità. Mentre l’Iran torna a spingere sull’arma nucleare e Trump ... Leggi la notizia su tpi

