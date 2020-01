Calciomercato Napoli, cessione avvenuta: ora è ufficiale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, la cessione è appena avvenuta ed ora c’è anche un comunicato che la conferma. Il giocatore offensivo della squadra azzurra cambia squadra in Serie A. Calciomercato Napoli, ora la cessione è ufficiale. Il fantasista romano Amato Ciciretti ha abbandonato la squadra campana per trasferitesi all’Empoli. Il giocatore continua a non convincere la dirigenza … L'articolo Calciomercato Napoli, cessione avvenuta: ora è ufficiale proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

DiMarzio : #Celta, fatta per #Rodriguez per sostituire #Lobotka - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, #Demme atteso in Italia per le visite mediche - DiMarzio : #Napoli-#Lobotka ormai al traguardo la trattativa -