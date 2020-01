Autostrade, De Micheli: “Proposte irricevibili. Cittadini ottengano risparmio”. M5s: “Multa? Non scherziamo, lo Stato non accetta carità” (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’interlocuzione con Autostrade – per non chiamarla trattativa – non viene smentita. La possibilità che si trovi un “piano B” alla revoca non viene esclusa, anzi: il ministro Paola De Micheli ne definisce i contorni. La sua eventuale adozione “poggia su due basi: giuridica ed economica”, spiega in un’intervista a Repubblica che provoca l’immediata reazione dei Cinque Stelle. “Lo Stato non accetta carità, solo giustizia per le vittime. Non scherziamo”, annunciano fonti pentastellate in risposta alle dichiarazioni della titolare delle Infrastrutture e alle indiscrezioni che mercoledì sera parlavano di una maxi-multa come alternativa alla revoca. Per De Micheli “vanno valutate” sia le sfumature giuridiche che economiche. Tanto per iniziare, i 600 milioni per la ricostruzione del ponte Morandi “sono già ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

petergomezblog : Autostrade, ministro De Micheli (Pd): “Troppe evidenze su scarsa manutenzione. Ma a pagare non devono essere i lavo… - HuffPostItalia : Autostrade indifendibile anche per il Pd. De Micheli: 'Troppe evidenze di mancata manutenzione' - fattoquotidiano : Autostrade, De Micheli: “Proposte irricevibili. Cittadini ottengano risparmio”. M5s: “Multa? Non scherziamo, lo Sta… -