Anticipazioni Don Matteo 12, l’attore di Marco: “Patisco molto” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Don Matteo 12 Anticipazioni, Maurizio Lastrico: “È davvero un sollievo…” Maurizio Lastrico è il pm Marco Nardi in Don Matteo 12 e quest’anno sembrerebbe aver trovato la stabilità sentimentale nella serie tv. Alle prese con i preparativi delle nozze con Anna Olivieri, il personaggio della fiction tv vivrà però degli alti e bassi emotivi. Impegnato anche in teatro, Maurizio Lastrico ha ammesso sulle pagine di Tele Sette di non amare la competizione, tanto da dichiarare: “Gli attori navigati non entrano in competizione perchè mi considerano un cabarettista, mentre i comici pensano: “Quello ormai fa tv”. Non sono uno con cui rivaleggiare e per me, che patisco molto questo aspetto, è davvero un sollievo”. Le Anticipazioni di Don Matteo 12 svelano che pur avendo trovato la felicità in amore, il personaggio di Marco Nardi dovrà affrontare ... Leggi la notizia su lanostratv

Bellacanzoneit : Rovazzi a Don Matteo 12: ecco tutte le anticipazioni! - zazoomnews : Don Matteo 12: cast numero puntate e anticipazioni prima puntata - #Matteo #numero #puntate - zazoomnews : Don Matteo 12 anticipazioni seconda puntata: nuova sfida per Sofia - #Matteo #anticipazioni #seconda -