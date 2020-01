Alvino: “Meret non sta bene, in dubbio per la Lazio. Mertens torna martedì” (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’emergenza difesa del Napoli si allarga, forse alla porta. Secondo Carlo Alvino Alex Meret è in dubbio per la gara di sabato contro la Lazio. Il portiere – scrive su Twitter – si sta allenando poco causa infortunio, e c’è già Ospina in preallarme. Non specificato di che tipo di problema fisico si tratti, ma saranno decisive le prossime ore. Alex Meret in dubbio per la gara di sabato. Il portiere si sta allenando poco causa infortunio. Ospina in preallarme per Lazio-Napoli — Carlo Alvino (@CarloAlvino) January 9, 2020 Lo stesso Alvino conferma anche che Dries Mertens è ancora in Belgio, e che tornerà a Napoli solo martedì. Mertens continua a curarsi in Belgio il fastidio all’adduttore. Il suo ritorno a Napoli è previsto solo martedì prossimo. — Carlo Alvino (@CarloAlvino) January 9, 2020 L'articolo Alvino: “Meret non sta bene, in dubbio per la Lazio. Mertens ... Leggi la notizia su ilnapolista

SiamoPartenopei : Alvino: 'Meret in dubbio contro la Lazio, Mertens tornerà martedi prossimo' - napolista : .@Carloalvino: “Meret non sta bene, in dubbio per la Lazio. Mertens torna martedì” “Il portiere azzurro si sta all… - news24_napoli : Alvino: "Meret in dubbio contro la Lazio, Mertens tornerà… -