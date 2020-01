Aereo precipitato in Iran, Trudeau e gli 007 americani: abbattuto da un missile (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lo confermerebbero le immagini satellitari che hanno captato il lancio e l’esplosione. L’Iran nega. Il premier del Canada: le prove indicano che è stato un missile terra-aria Leggi la notizia su corriere

SkyTG24 : Un aereo diretto a Kiev con a bordo 176 persone è precipitato poco dopo il decollo da Teheran. Secondo fonti uffic… - NicolaPorro : Il giallo del #Boeing ucraino decollato da #Teheran e poi precipitato per cause ancora da accertare. Sospetti sui m… - Tg3web : ??In un video su Twitter le immagini di un aereo colpito da un missile. Il New York Times: 'È il Boeing ucraino prec… -