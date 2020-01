“Vendetta” Soleimani, Iran lancia razzi su basi militari Usa in Iraq. Khamenei, non è finita (Di mercoledì 8 gennaio 2020) "La feroce vendetta della Guardia Rivoluzionaria e' iniziata". Poco prima della mezzanotte italiana, una raffica di missili balistici Iraniani si e' abbattuta su basi militari irachene che ospitano truppe statunitensi, avviando l'operazione 'Soleimani Martire', ovvero la rappresaglia Iraniana contro Washington per l'uccisione del generale Qassem Soleimani. "L'Iran ha lanciato oltre una dozzina di missili balistici contro militari statunitensi e delle forze di coalizione in Iraq. Hanno colpito almeno due basi militari irachene che ospitano truppe statunitensi, al-Asad ed Erbil", ha precisato il Pentagono, confermando l'attacco rivendicato dai Pasdaran che hanno minacciato anche Israele e gli altri alleati Usa, intimando agli americani di lasciare la regione. Per ora non risultano vittime tra le forze Nato in Iraq, comprese quelle del contingente italiano a Erbil. L'Iran "non cerca ... Leggi la notizia su ilfogliettone

