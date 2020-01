Tolo Tolo: Checco Zalone primo in classifica, ma non incassa quanto Quo Vado? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gli incassi di Tolo Tolo al suo settimo giorno di programmazione al cinema: il film di Checco Zalone è primo in classifica, ma fa meno rispetto al precedente Quo Vado? Checco Zalone si conferma primo in classifica con Tolo Tolo, ma gli incassi del film, a sette giorni dall'uscita in sala, si rivelano in calo rispetto al precedente lavoro dell'attore pugliese, Quo Vado? Il 7 gennaio, prima giornata dopo le Feste, Tolo Tolo ha incassato 836.000 euro, il 40% in meno rispetto ai 1.4 milioni incassati da Quo Vado al suo settimo giorno di programmazione. Al momento in cui scriviamo il nuovo film interpretato e diretto da Checco Zalone - ne abbiamo parlato nella recensione di Tolo Tolo - ha incassato 34.9 milioni, contro i 39.1 milioni del film diretto ... Leggi la notizia su movieplayer

