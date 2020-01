Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, confermata la morte di un altro personaggio della trilogia originale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nel film Star Wars: L'Ascesa di Skywalker viene mostrata la morte di un altro personaggio della trilogia originale, come confermato da uno scrittore. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha mostrato la morte di un personaggio della trilogia originale creata da George Lucas, come confermato ora da uno degli autori coinvolti nella saga stellare. Rae Carson, attualmente al lavoro sul romanzo Star Wars: The Rise of Skywalker Expanded Edition, ha confermato questo dettaglio della trama di Episodio IX che alcuni fan non avevano capito. Rispondendo al tweet di un fan lo scrittore ha infatti confermato la morte di Nien Nunb, personaggio apparso in Il ritorno dello Jedi in cui era stato il co-pilota di Lando Calrissian a bordo del Millennium Falcon. Nien Nunb è ... Leggi la notizia su movieplayer

StarWarsIT : Un buon 2020 ai fan di Star Wars di tutto il mondo. Che il nuovo anno sia con voi! - kappaTI : RT @Pa_i_Li: La forza vince sul male. Ce lo insegna Star Wars. La forza di mandare affanculo. - cinemaniaco_fb : ?????????????? Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, confermata la morte di un altro personaggio della trilogia originale… -