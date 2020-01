Secchioni de La pupa e il secchione 2020: Dario Massa il game designer che partecipò a Ciao Darwin (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È tornato su Italia 1 "La pupa e il secchione" in una nuova edizione nella quale, però, la sostanza del reality non è cambiata. Due mondi completamente opposti si incontrano, per dar vita a delle interazioni a dir poco esilaranti. Nella prima puntata, andata in onda martedì 7 gennaio, si sono distinti alcuni personaggi e tra i Secchioni ha destato particolare attenzione e simpatia il game designar campano Dario Massa, che già era stato in tv, partecipando a Ciao Darwin. Leggi la notizia su tv.fanpage

_SofianonSophia : Ieri sera non ho visto la Pupa e il Secchione perché mi fa un attimo inorridire come programma ma mi hanno avvertit… - dianatorcolini_ : RT @mediohermana: Nel programma la pupa e il secchione ci sono troppi stereotipi sbagliati. Tipo il fatto che i secchioni non sempre sono b… - millepianeti : RT @mediohermana: Nel programma la pupa e il secchione ci sono troppi stereotipi sbagliati. Tipo il fatto che i secchioni non sempre sono b… -