Scossa di terremoto ad Andria, in Puglia: magnitudo 2.7 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Questa mattina di mercoledì 8 gennaio, alle 8.50, l’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha registrato una Scossa di terremoto di magnitudo 2.7 a sud di Andria, in Puglia. L’epicentro è stato localizzato a 9 km di profondità, fortunatamente dalle prime notizie che trapelano, non vi sono danni a cose e persone. Per sicurezza sono state evacuate alcune scuole. In Puglia questa mattina la terra ha tremato. È stata avvertita una Scossa di terremoto 2.7 gradi sulla scala Richter alle 8:50 al nord di Bari. Secondo l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto è avvenuto ad una profondità di 9 chilometri e il suo epicentro è stato localizzato ad Andria, un comune di oltre 100mila abitanti che si trova a circa 50 chilometri a nord di Bari. In seguito alla ... Leggi la notizia su bigodino

Agenzia_Ansa : #Terremoto del 6.2 in #Indonesia, non c'è allarme tsunami. Nuovo #sisma anche a PortoRico con magnitudo 6.5, dopo l… - Agenzia_Ansa : Scossa di #terremoto di magnitudo 4.5 vicino all'impianto nucleare iraniano di #Bushehr vicino alla costa del Golfo… - SkyTG24 : Terremoto ad Andria, scossa di magnitudo 2.7 -