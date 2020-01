Sci alpino, Alex Vinatzer a mezzo secondo dal podio nella prima manche a Madonna di Campiglio 2020! Yule davanti a Kristoffersen (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Daniel Yule va a caccia del bis. Lo svizzero è al comando della classifica dopo la prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’elvetico ha confermato il suo ottimo feeling con la pista italiana, dove ha vinto la sua unica gara della carriera nel massimo circuito. Yule ha fatto la differenza in particolare sul ghiacciatissimo muro finale, chiudendo con la sua prova con il miglior tempo (47”56). Seconda posizione per il norvegese Henrik Kristoffersen, staccato di 19 centesimi dallo svizzero complice qualche sbavatura proprio negli ultimi tratti di gara. Una buona gara comunque per lo slalomista scandinavo, che deve riscattare la deludente prestazione di Zagabria, dove ha chiuso solamente al diciannovesimo posto. In cinque decimi ci sono comunque sei atleti. Sul podio virtuale, infatti, al terzo posto c’è lo ... Leggi la notizia su oasport

