Sanremo 2020: come acquistare i biglietti e quanto costano (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A disposizione ci sono solamente cinque ore, e precisamente dalle 9 alle 14 di mercoledì 8 gennaio 2020, per poter acquistare i biglietti del Festival di Sanremo 2020. Sul sito internet del Teatro Ariston sono dunque disponibili gli abbonamenti in platea e galleria per le cinque serate della 70a kermesse canora nazionale. La gara di canto, in programma dal 4 all’8 febbraio, si prospetta già molto ricca di novità e succulenti notizie di gossip. Sanremo 2020: la corsa ai biglietti Per quanto riguarda i prezzi, l’abbonamento in platea per le cinque serate costa 1290 euro. La galleria cost invece circa la metà, ossia 672 euro. L’unica modalità per effettuare gli acquisti è pertanto quella di collegarsi al sito Sanremo2020.aristonSanremo.com esclusivamente il giorno 8 gennaio dalle 9 alle 14. L’annuncio è stato emanato pochi minuti fa dal medesimo Teatro Ariston, che presenterà la ... Leggi la notizia su notizie

