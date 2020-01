Reggio Calabria: migranti sfruttati e fatti prostituire, diversi arresti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I carabinieri di Reggio Calabria hanno condotto una vasta operazione coordinata dalla Procura di Palmi e che ha portato all’esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico di numerose persone. Le stesse sono ritenute responsabili, a vario titolo, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Secondo quanto risultato dalle indagini, i caporali (cittadini extracomunitari di origine centrafricana) in concorso con i titolari di aziende agricole e cooperative della zona impegnate nella raccolta e vendita di agrumi, erano dediti ad intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai danni di braccianti agricoli extracomunitari. E non è tutto perché gli stessi indagati costringevano donne africane a prostituirsi in alcune zone del reggino. migranti: rivolta nell'hotspot di ... Leggi la notizia su blogo

