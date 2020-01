Paura all’alba per maxi incendio in un colorificio: gravissimi danni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un risveglio di terrore per i cittadini della città di Lucca: all’alba è esploso un incendio in un colorificio che ha alzato una colonna di fumo nero. Una violenta esplosione e poi le fiamme hanno invaso l’intera struttura provocando danni gravissimi. Il rogo ha invaso la zona intorno alle ore 4 del mattino di mercoledì 8 gennaio, provocando l’immediata reazione dei residente in zona. In molti si sono svegliati per il botto e sono scesi in strada per capire cosa stesse accadendo. Poi la chiamata ai vigili del fuoco che si sono precipitati immediatamente sul posto. Lucca, incendio in un colorificio Un incendio è divampato in un colorificio di Lucca intorno alle ore 4 del mattino di mercoledì 8 gennaio 2020. La struttura è situata nei pressi del sottopasso di via Ingrillini. I residenti della zona hanno udito alcune forti esplosioni e si sono svegliati nel terrore. Le ... Leggi la notizia su notizie

