Lukaku “la pippa”, quando per Di Canio era un “panterone moscione” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Lukaku è una pippa”, dice Antonio Conte togliendosi un macigno dalla scarpa dopo la doppietta al Napoli del suo attaccante. E in studio, a Sky, sghignazzano tutti. “Cioè ne ho sentite di tutti i colori… Lukaku è una pippa ed è meglio che si continui a dire che è una pippa”, ribadisce il tecnico dell’Inter e ancora tutti a ridere. Ma tra i “tutti i colori” quello più sgargiante, in questi mesi, è stato il commento di Paolo Di Canio, esperto di calcio inglese di Sky Sport che proprio nello stesso “salotto” che adesso accoglie la battuta di Conte aveva sentenziato: “Lukaku è un panterone moscione”. Argomentando così: “Mai detto che è un pippone che non può giocare a calcio. Ma in Inghilterra ha dimostrato di fare il forte con le deboli, ma con le grandi squadre non ha mai segnato. Ma per l’Inter è ... Leggi la notizia su ilnapolista

