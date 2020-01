LIVE Oldenburg-Venezia 69-49, EuroCup 2020 in DIRETTA: i tedeschi scappano via a metà terzo quarto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77-54 Uno su due dai liberi per Sears. 76-54 Canestro di McClain. 74-54 Tripla di Mazzola. 74-51 Reyer ora troppo fallosa e Larson porta i suoi a +23. 73-51 Ancora un fallo e libero per Oldenburg. 72-51 Tecnico alla panchina di Venezia, poi canestro di Sears. 69-51 Canestro di Tonut. 69-49 Tripla di Hobbs e +20 per l’Oldenburg. 66-49 Due errori ai liberi per Vidmar. 66-49 Ancora una tripla, questa volta di Schwethelm. 63-49 Uno su due dai liberi per Vidmar. 63-48 Due punti per Poulding. 61-48 Risponde dalla distanza di Bramos. 61-45 Massimo vantaggio Oldenburg con la tripla di Tadda. 58-45 Dodici palle perse per Venezia e canestro di Mahalbasic. 56-45 Canestro di Bramos. 56-43 È subito Poulding a segnare. 21.00 Inizia il secondo tempo. 54-43 Canestro di Moore allo scadere e primo tempo che si chiude con Venezia sotto di 11 ... Leggi la notizia su oasport

